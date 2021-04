Polisportiva Santa Maria: salta la gara contro siciliani del Licata

Nel prossimo turno di Serie D in campo per le cilentane solo la Gelbison, visto il rinvio della gara tra Polisportiva Santa Maria ed il Licata. La gara salta causa la presenza di positivi nel gruppo squadra dei siciliani. In Eccellenza saranno sul manto erboso questa domenica, invece, la Virtus Cilento e l’Agropoli che hanno reso noto un tesseramento a testa.

Polisportiva Santa Maria: salta la gara con il Licata

La Lega Nazionale Dilettanti, a seguito della richiesta inoltrata dal Licata, per la presenza ancora di casi Covid all’interno del gruppo squadra della società siciliana, ha disposto il rinvio da destinarsi per la partita Polisportiva Santa Maria – Licata, precedentemente calenderizzata per il 18 aprile.

Virtus Cilento: ufficiale l’arrivo la punta Filippo Pollino

Filippo Pollino, classe 1997, è un nuovo giocatore della Virtus Cilento. Cresciuto nelle giovanili di Parma e Cesena ha assaporato le prime esperienze tra i “grandi” in Serie D ad Avezzano dove ha giocato per ben tre anni dimostrando affidabilità e continuità nelle prestazione. Questa stagione invece l’aveva iniziata in Eccellenza con la maglia del Capistrello. Arriva alla Virtus con la formula del prestito dal Sampaimola.

Agropoli: tesserato il centrocampista De Cristiforo

L’Agropoli nei giorni scorsi ha reso noto l’innesto in rosa del centrocampista Paolo De Cristofaro. Il nuovo centrocampista dei delfini, classe ‘87, proviene dal club laziale del Terracina ed è già a disposizione del tecnico Turco per il debutto dei cilentani in Eccellenza di domenica prossima.