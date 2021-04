US Agropoli: lodevole iniziativa dei delfini per Pasqua

L’Us Agropoli nei giorni scorsi è stata protagonista di una meritevole iniziativa che ha coinvolto squadra e società, sempre al fianco delle persone meno fortunate. La società delfina torna a distinguersi cosi ancora al di fuori del campo da gioco, dove tornerà protagonista a breve nel torneo d’Eccellenza.

Us Agropoli: l’iniziativa delfina per le festività di Pasqua

Bella, sentita e meritevole l’iniziativa della US Agropoli. Alcuni calciatori, in rappresentanza di squadra e società, al termine dell’allenamento, si sono recati in due case famiglia, la “Germoglio” e la “Conchiglia”, che accolgono bambini con problematiche diverse e importanti, per donare delle uova di Pasqua. Un piccolo gesto, ma carico di significato. Regalare un sorriso ai bimbi è la cosa più bella che si possa fare, in un periodo difficile, come quello che tutti noi stiamo vivendo, dove ritrovare i valori fondamentali dà la speranza per un domani migliore. La stessa delegazione ha donato altre 70 uova a Don Bruno e alla sua Chiesa, Santa Maria delle Grazie, da distribuire ad altri bambini per la festa della Resurrezione. Le piccole cose fanno la differenza. Sempre.

Agropoli: annunciato un innesto di mercato dalla Calpazio

I delfini nelle ore scorse hanno comunicato di aver acquisito le prestazioni sportive di Antonio Fucci, difensore classe 2001 proveniente dalla Calpazio. Il calciatore è a disposizione del tecnico dell’US Agropoli Carmine Turco.

Virtus Cilento: presa la punta Vito La Grutta

Colpo da novanta della Virtus Cilento: firma bomber La Grutta. Cresciuto nelle giovanili del Pro Piacenza (Lega Pro), con il quale si è affacciato anche in prima squadra, ha poi vestito le maglie di Treviso prima e Buccino poi. Prima dello stop della stagione aveva messo a segno tre gol in tre partite con la maglia della Calpazio. Il calciatore è a disposizione del tecnico della Virtus Cilento Domenico Castiello.