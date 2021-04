Mercato Eccellenza: Virtus Cilento scatenata, arrivi anche in casa Agropoli

Il campionato di Eccellenza ripartirà tra meno di 10 giorni ed in queste ore sovrano regna il calciomercato. Tanti gli innesti operati dalle società del massimo torneo dilettantistico. Per le cilentane nelle ore scorse la Virtus Cilento aveva reso noti già tre volti nuovi mentre per l’Agropoli gli acquisti erano stati quattro. I due club non sembrano fermarsi annunciando ancora nuovi arrivi.

Eccellenza: le ultime di mercato per Virtus Cilento ed Agropoli

Virtus Cilento: tre acquisti resi noti oggi

Difensore con trascorsi importanti in Serie D, Mario Criscuolo è un nuovo giocatore della Virtus Cilento. Il calciatore va arricchire il nostro reparto difensivo ed è già aggregato al gruppo per l’inizio di questa nuova stagione. Un calciatore che non ha bisogno di presentazioni. Guido D’Attilio vanta esperienze in Serie B con l’Avellino e in Serie C con le maglie di Racing Roma e Aversa Normanna. La sua carriera è iniziata ad Agropoli dove da under dimostrò tutto il suo valore fino alla vittoria del campionato. Arriva dal Castel San Giorgio dove aveva iniziato la stagione a suon di gol. La Virtus Cilento dà il benvenuto all’attaccante Stefano Marrocco. La punta vanta esperienze con la Polisportiva Santa Maria e la Calpazio dove in entrambe le occasioni ha dimostrato tutto il suo valore tecnico e fisico.

Agropoli: due innesti per mister Turco

La U.S. Agropoli comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Antonio Falco, attaccante esterno classe 94 proveniente dal Grumentum Val D’Agri. Nei giorni scorsi l’U.S Agropoli, inserito nel girone E d’Eccellenza, ha comunicato un ritorno grazie al mercato: acquisite le prestazioni sportive di Giuseppe D’Avella, attaccante classe 97, proveniente, con formula temporanea, dalla Virtus Avellino.

Il calendario del girone E

La prima giornata d’Eccellenza è in programma il prossimo 11 aprile. Il Buccino attende il Faiano, l’Angri la Virtus Cilento mentre riposa l’Agropoli. Nel secondo turno intreccio tra Agropoli ed Angri e Virtus Cilento e Buccino con stop per il Faiano. Il terzo turno vedrà Agropoli-Virtus Cilento e Angri-Faiano con Buccino ai box. Il quarto, poi, Buccino-Angri e Faiano-Agropoli con Virtus Cilento ferma. Nell’ultimo l’Agropoli riceve il Buccino e e la Virtus Cilento il Faiano mentre ai box resta l’Angri.