Virtus Cilento: tris di innesti per il club cilentano

Scalda i motori la Virtus Cilento. L’ambiziosa società presieduta da Carmelo Infante dopo aver vinto il passato campionato di Promozione, nel girone D, è ripartita da quello di Eccellenza. La squadra affidata al riconfermato Domenico Castiello sta provando a rinforzare la rosa nel tentativo di giocarsi le sue chanche, nel girone E, per il discorso Serie D. Due, infatti, gli slot aperti per le 28 squadre campane pronte alla ripartenza nel massimo torneo regionale dilettantistico.

Virtus Cilento: tris di innesti per i cilentani

Tre gli innesti resi noti nelle scorse ore dalla squadra virtussina nelle ultime ore. Si tratta di Senè, un ritorno, e di Giura e Natiello, calciatori con un recente trascorso ad Agropoli. Il primo dei tre giocatori militava nel Salernum Baronissi mentre gli altri due nel Castel San Giorgio, team che hanno rinunciato a tornare in campo. Con loro tra le salernitane anche Costa d’Amalfi, Calpazio e Alfaterna. Questi gli annunci ufficializzati dalla Virtus Cilento.

Ufficiale l’arrivo di Giuseppe Natiello

La Virtus Cilento comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del centrocampista Giuseppe Natiello. Cresciuto nelle giovanili del Melfi il talentuoso centrocampista ha già dimostrato tutto il suo valore con le maglie di Vultur Rionero, Agropoli e Castel San Giorgio. Il calciatore è già a disposizione di mister Castiello e pronto per scendere in campo in questo nuovo inizio di stagione.

Ecco anche Giorgio Giura

Cresciuto prima nelle giovanili del Siena e poi in quelle del Bari Giorgio Giura è uno dei più validi difensori di tutta la categoria. In passato ha già vestito le maglie di Martina Franca, Virtus Francavilla, Racing Roma, Agropoli e Castel San Giorgio. Anche Giura è già a disposizione dello staff tecnico, pronto per questa nuova avventura.

Nei giorni scorsi il ritorno di Senè

Dopo la grande cavalcata che ci ha permesso di vincere il campionato di Promozione e dopo la piccola esperienza al ASD Salernum Baronissi Pape Sene torna a vestire la maglia della Virtus Cilento.