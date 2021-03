Agropoli: quattro gli acquisti ufficializzati per il tecnico Turco

Riprende pian piano la corsa alle attività dell’Agropoli che dopo essere tornata ad allenarsi ha annunciato quattro acquisti. Rinforzi per il tecnico Carmine Turco che cercherà di guidare verso il salto in Serie D la compagine cilentana che in questo 2021 compirà 100 anni di storia. I delfini sono stati inseriti nel girone E di Eccellenza regionale con Faiano, Poggiomarino, Buccino, Virtus Cilento ed Angri.

Us Agropoli: i quattro acquisti annunciati oggi

La U.S. Agropoli rende noto di aver acquisito le prestazioni sportive di quattro giocatori. In tre arrivano dal Grumentum Val D’Agri ovvero: Antonio Cordisco, centrocampista classe 87, Andrea Mastroberti, esterno di attacco classe 94, e Nicola Pellegrini, difensore classe 95, Il quarto innesto riguarda invece Giuseppe Di Lascio, centrocampista classe 99 proveniente dall’Itri. I giocatori sono da oggi a disposizione dello staff tecnico e svolgono regolare allenamento.

Il ritorno in campo di ieri

Riprende il lavoro per l’Agropoli in vista della ripartenza del campionato fissata per l’undici Aprile. Tutti gli effettivi sono risultati negativi al tampone antigenico potendo, quindi, iniziare il lavoro agli ordini di mister Turco. La squadra si allenerà ogni giorno. Al vaglio dello staff tecnico la possibilità di doppie sedute da effettuare in giorni prestabiliti. Oggi la squadra ha svolto: risveglio neuromuscolare, lavoro tecnico, lavoro tattico

( corto-lungo-inserimenti). Partitina a metà campo, lavoro atletico.

La ripresa dell’Eccellenza

Sono 29 i club regionali pronti a ripartire, con 13 che invece hanno deciso di restare ferme per irpartire nel prossimo anno calcistico. Sono, invece, 4 i gruppi da 6 squadre più un girone da 5, come stabilito nei giorni scorsi. L’inizio è fissato per il prossimo 11 aprile mentre il termine per il 27 giugno 2021, compresi play-off. Alla post season accederanno le prime tre di ogni girone più migliore quarta. Lo start della fase dei play-off è fissata al 13 giugno.