Eccellenza: svelati i nuovi gironi per la ripartenza Il format, gli accoppiamenti dei gironi e le date scelte dal CR Campania per la ripartenza dei campionati di Eccellenza maschile regionali.

Il campionato d’Eccellenza è pronto a ripartire. Il massimo torneo dilettantistico regionale calcistico ha conosciuto oggi, con l’abbinamento svolto, la conformazione dei nuovi gironi. Sono 29 i club regionali pronti a ripartire, con 13 che invece hanno deciso di restare ferme per irpartire nel prossimo anno calcistico. Sono, invece, 4 i gruppi da 6 squadre più un girone da 5, come stabilito nei giorni scorsi. L’inizio è fissato per il prossimo 11 aprile mentre il termine per il 27 giugno 2021, compresi play-off. Alla post season accederanno le prime tre di ogni girone più migliore quarta. Lo start della fase dei play-off è fissata al 13 giugno.

Nella giornata di ieri è arrivato dalla FIGC il via libera alla ripartenza dei campionati di Eccellenza maschile e femminile di calcio a 11 e i campionati maschili e femminili di Serie C-C1 di calcio a 5 per la stagione 2020-2021. Nella mattinata odierna si è tenuto il Consiglio direttivo del C.R. Campania presieduto dal Presidente Carmine Zigarelli, nel corso del quale sono stati deliberati i gironi del Campionato di Eccellenza Maschile. Il Campionato Regionale di Eccellenza Femminile e quello di Calcio a 5 Serie C Femminile prevedono girone unico. Non ripartirà il Campionato Regionale Calcio a 5 Serie C1 Maschile.

Ecco i gironi deliberati dal Consiglio direttivo del C.R. campano:

GIRONE A

ALBANOVA CALCIO

CALCIO FRATTESE 1928

MADDALONESE

MONDRAGONE

NUOVA NAPOLI NORD

REAL ACERRANA 1926

GIRONE B

BARANO CALCIO

ISCHIA CALCIO ARL

NAPOLI UNITED

PIANURA CALCIO 1977

REAL FORIO 2014

GIRONE C

CALCIO POMIGLIANO

FOOTBALL CLUB S.AGNELLO

MONTE DI PROCIDA CALCIO

SAN GIORGIO 1926

SCAFATESE CALCIO 1922

VICO EQUENSE 1958

GIRONE D

AUDAX CERVINARA CALCIO

ECLANESE 1932 CALCIO

LMM MONTEMILETTO

PALMESE

POLISPORTIVA DIL. LIONI

U.S. MARIGLIANESE

GIRONE E

AGROPOLI

BUCCINO VOLCEI

REAL POGGIOMARINO

U.S. FAIANO 1965

U.S.ANGRI

VIRTUS CILENTO