Acireale- Gelbison: blitz in terra siciliana per i rossoblú

In campo nel pomeriggio di oggi, nel turno infrasettimanale, la Gelbison, dopo il successo con il Marina di Ragusa, era impegnata allo stadio “Aci e Galatea” con l’ Acireale. Cilentani e siciliani, alle ore 15:00, tornavano ad incrociarsi dopo la vittoriai per 3-2 del 23 dicembre dello stadio “Morra”. Nella sfida valevole per la ventiseiesima giornata del gruppo I di Serie D, la nona del girone di ritorno, la direzione di gara del match era affidata al sig. Matteo Frosi della sezione di Treviglio. Termina uno a zero per i cilentani una gara combattuta e sbloccata nel finale da Uliano.

Acireale- Gelbison: il primo tempo

La gara tra Acireale e Gelbison parte su ritmi altissimi con azioni da ambo le parti. I padroni di casa vanno vicino al vantaggio al primo giro di lancette con un colpo di testa di Savanarola che, sugli sviluppi di un corner, colpisce impegna D’Agostino. La risposta ospite giunge al quarto con Graziani che trova attento Ruggiero, mentre i siciliani colpiscono, un minuto dopo, la traversa con De Felice. Al 7′ Mauceri calcia alto e sul fronte opposto Sparacello, al 19′, trova solo una deviazione in corner dopo aver calciato in porta di destro. Il ping pong continua intorno alla mezzora con Tumminelli, al 26′, murato da D’Agostino e De Foglio, al 30′, a mettere di poco sopra la traversa. Nel finale di frazione ci prova ancora l’ex Sparacello, al 38′, Ruggiero para però senza patemi mentre al 44′ Savanarola prende il palo esterno della porta vallese.

La ripresa

Nel secondo tempo per i siculi, all’ottavo, Viscomi è pericoloso con un sinistro che impensierisce D’Agostino, che al 17′ ci mette una pezza su un angolo di Cozza. Al

24′ torna pericolosa la Gelbison ma il destro di Uliano che si spegne sopra la traversa dell’Acireale. Sessanta secondi dopo Tumminelli fa la barba al palo mancando il punto del vantaggio di poco mentre Pozzebon al 27′ trova ancora pronto D’Agostino. La gara si sblocca al 34′ quando Uliano trasforma un rigore mettendo la palla in rete dagli undici metri, superando cosi Ruggiero per l’uno a zero rossoblù. Al 38′ padroni di casa in dieci per il rosso inflitto a Viscomi che lascia i suoi in inferiorità numerica nel finale. Negli ultimi minuti, nonostante un recupero corposo, non succede più nulla: la Gelbison vince ad Acireale per 0-1.

Il tabellino

Acireale-Gelbison 0-1: 80′ rig. Iuliano

ACIREALE : Ruggiero; Raia (61′ De Pace), Viscomi, Strumbo 00 (81′ Russo); Tumminelli (78′ J. Pedro), Buffa (78′ Celentano), Cozza, Savanarola, Mauceri; De Felice; Pozzebon.

A disp.: Mazzini, Cannino, Mbaba, Iania, Ba, Barbagallo, C. La Vardera. All. De Sanzo.

GELBISON: D’Agostino; Romano, Gagliardi, Uliano, Onda, Graziani (91′ Guadagno), Mautone, De Foglio (37′ Ziroli), D’Orsi, Maiorano, Sparacello.

A disp: Gesualdi, Messina, Di Fiore, Bruno, Stancarono, Iasevoli, Bonfini. All. Ferazzoli.

ARBITRO: Frosi di Treviglio (Morotti-Taverna).

Ammoniti D’Orsi, Ruggiero.

Espulsi: all’84’ Viscomi.