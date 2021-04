Dattilo-Polisportiva Santa Maria: succede tutto nel finale

Tornava in campo la Polisportiva Santa Maria opposta, dopo il successo con il San Luca al “Provinciale” di Trapanii al Dattilo. Cilentani e siciliani, alle ore 15:00, erano opposti dopo lo scontro del 19 dicembre del “Carrano” chiuso sul 2-0 per i giallorossi. Nella gara di oggi valida per la venticinquesima giornata del gruppo I di Serie D, l’ottava del girone di ritorno, la direzione di gara era affidata al sig. Maksym Frasynyak, della sezione arbitrale di Gallarate. Termina 1-1 con le due reti della gara giunte nelle battute finali.

Dattilo-Polisportiva Santa Maria: il primo tempo

Dattilo e Polisportiva Santa Maria scendono in campo per provare a conquistare l’intera posta in palio. Primo tempo molto intenso, tattico, maschio, caratterizzato da un sostanziale equilibrio tra le parti. I giallorossi ci provano sulle corse esterne con i cross di Konios e Bozzaotre, che però non riescono a creare particolari situazioni di pericolo nell’area siciliana. L’unica vera occasione della prima frazione capita al 43’ sui piedi di Sekkoum,

il suo calcio di punizione bacia la parte alta della traversa. Nel finale di primo tempo, ingenuità di De Gregorio che si fa espellere per somma di ammonizioni: era fuori dal rettangolo di gioco in attesa dell’ok dell’arbitro, ma il difensore giallorosso entra senza essere autorizzato e viene espulso.

La ripresa

Al 4’ siciliani vicini al gol con Manfrè che tenta lo scalino su Polverino. Bravo il portiere cilentano in uscita. Al 23’ primo squillo dei giallorossi con l’incornata di Maggio, ma è davvero eccellente il colpo di reni di Giappone che smanaccia la palla salvando il risultato. Partita spigolosa, con il Dattilo che però non riesce ad impensierire più di tanto un’organizzata retroguardia avversaria. Quando tutto sembrava indirizzato verso lo 0-0 finale, ecco gli squilli inaspettati: al 90’ calcio di rigore per i siciliani per un fallo di Campanella su Manfrè. Dal dischetto va Bonfiglio che mette la palla sotto la traversa per il gol del vantaggio. Non è ancora finita, perché i cilentani non mollano: da un passaggio di Maio arrivata la zampata di Maggio che coglie di sorpresa la retroguardia in maglia verde e buca la difesa col suo sinistro potente e preciso.

Il tabellino

Marcatori: 45’ st Bonfiglio ( R ), 50’ st Maggio

Dattilo: Giappone; Benivegna (12’ st Pace), Nigro, Pagliarulo, Galfano; Sekkoum (29’ st Di Giuseppe), Lupo (40’ st Calafiore), Di Giorgio (24’ st Cicala); Terranova (30’ st Iraci), Manfrè, Bonfiglio. A disp.: Grimaudo, Fragapane, Pirrello, Canino. All. Chianetta.

Polisporitiva Santa Maria: Polverino; Chiariello, Campanella, De Gregorio; Bozzaotre (18’ st Foufoue), Coulibaly (18’ st Capozzoli), Citro (43’ st Della Torre), Maio, Konios; Maggio, Tandara (2’ st Simonetti). A disp.: Grieco, Romanelli, Dentice, Romano V., Romano G. All. Esposito.

Arbitro: Frasynyak Maksym di Gallarate (Brunetti-De Tommaso)

Espulsi: 45’ De Gregorio per doppio giallo. Ammoniti: Di Giorgio, Pagliarulo, Campanella, Chiariello. Recupero: 2’ pt, 6’ st