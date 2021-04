Polisportiva S.Maria- San Luca: sorriso per i giallorossi cilentani che tornano al successo

Tornava in campo oggi, vista la prossimità della Pasqua, la Polisportiva Santa Maria opposta al San Luca. Nel pomeriggio, alle ore 15:00, cilentani e calabresi erano impegnati nella ventiquattresima giornata del gruppo I di Serie D, la settima del girone di ritorno. Le due squadre dopo l’intreccio dello scorso 13 dicembre, con il pari per 0-0 del “Corrado Alvaro”, si sono incrociate nuovamente al “Carrano”. Termina 3-2 una gara vibrante che vede una buona Polisportiva Santa Maria portare l’intero bottino a casa. La direzione di gara del match era affidata a Ilaria Bianchini della sezione di Terni.

Polisportiva S.Maria- San Luca: il primo tempo

La gara parte su ritmi più che discreti con la Polisportiva a cercare di spingere subito in attacco. All’ottavo è Capozzoli, rientrato nel campo per giocare palloni tra le linee, ad impegnare per la prima volta Callejo con una conclusione dalla trequarti. Dopo un minuto panico nell’area di rigore del San Luca ma nessuno degli avanti della Polisportiva S. Maria, con in particolare Maggio e Foufoue, trovano il varco giusto per impensierire l’estremo difensore calabrese. Al 13′ ancora cilentani in pressing offensivo ma il tiro-cross di Tandara non trova Maggio e Capozoli pronti alla deviazione. La rete nell’aria giunge al 14′ grazie ad un’invenzione di Capozzoli, che buca Callejo sul suo palo con un tiro che si insacca nell’angolino basso. Nemmeno il tempo di organizzarsi che Capozzoli, a campo aperto, si invola nei sedici metri avversari prima di servire Maggio che dall’altezza del rigore timbra il 2-0. Il San Luca non si scompone e si riporta sotto al 22′ con Romero che approfitta di una smanacciata corta di Grieco ribadendo in rete da pochi passi. Una gara vibrante cala leggermente di ritmo sino al 39′ quando un traversone dal settore destro attraversa tutta l’area trovando pronto per l’impatto il sinistro di De Gregorio che fulmina Callejo per il 3-1. La Polisportiva finisce in attacco e al 41′ Maggio chiama in causa ancora Callejo bravo a chiudere sul destro del centravanti giallorosso. Ad un minuto dal 45′ Callejo è prodigioso sulla girata ravvicinata di Capozzoli che vede la sua conclusione deviata in angolo.

La ripresa

Nel secondo tempo le due squadre dopo un breve periodo di studio si aprono e al 9′ Capozzoli entra in area aprendo il sinistro che sfiora il palo più lontano a Callejo battuto. Dopo altri tre giri di lancette De Gregorio in proiezione offensiva manca da posizione invitante la personale doppietta mandando di poco alto sulla traversa. Al 26′ San Luca insidioso su un calcio di punizione battuto da Lorefice, all’altezza del lato corto dell’area, ma la palla viene deviata sulla traversa dalla barriera. La girandola dei cambi e i contrasti energici di gioco spezzettano spesso il gioco che risulta meno fluido rispetto al primo tempo. Al 40′ però Marchionna, per gli ospiti, sotto porta di testa batte Grieco riportando cosi in corsa il San Luca. Il portiere classe 2002 cilentano non si lascia sorprendere dopo poco sull’ennesima palla inattiva che vede l’incornata centrale di Nagore. Nei si di recupero non succede più nulla tranne l’espulsione calciatore ospite Romero: la Polisportiva torna alla vittoria che mancava dal 14 febbraio con la Cittanovese.

Il tabellino Polisportiva S.Maria-San Luca 2-0

Marcatori: 14 pt’ Capozzoli, 16′ pt Maggio, 22′ pt Romero, 39′ pt De Gregorio. 40′ st Marchionne

Polisportiva Santa Maria (3-4-3): Grieco; Chiariello, Campanella (32 pt ‘ Coulibaly), Romanelli; Foufoue (35′ st Della Torre), Maio, Citro, De Gregorio; Capozzoli (32′ st Tompte), Maggio (18’ st Romano G.), Tandara..

A disp: Polverino, Konios, Dentice, Simonetti, Romano V. All. Esposito

San Luca (4-4-2): Callejo; Nallo (Marchionna 1′ st) , Fiumara, Pezzati (19′ st Pitto), Arcuri (19′ st Vigolo), Murdaca, Lorefice, Nagaro, Mammoliti (8′ st Cotroneo); Carella, Romero.

A disp: Scuffia, Giampaolo, Nitra. All. Cozza.

Arbitro: Ilaria Biancini di Terni

Assistenti: Fabrizii e Messina

Ammoniti: Nallo, Maggio, De Gregorio, Romero

Espulso: Romero 45′ st

Recupero: 4′ pt, 5′ st