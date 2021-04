“Dati falsi su vaccinazioni”: Codacons denuncia De Luca

Il Codacons Campania ha preannunciato che denuncerà alle Procure dei capoluoghi di provincia campani il Governatore Vincenzo De Luca per aver comunicato nella giornata dati falsi sulle reali vaccinazioni eseguite in Campania sempre alla data di ieri, smentendo di fatto gli stessi dati riportati sul sito della Regione in data 9/04/2021.

“Le vaccinazione effettuate sono 740.967 come prima dose e non 1.000.000, mentre sono 276.643 come seconda dose e non il 40% di 1.000.000”, spiegano dall’associazione.

Ai sensi dell’art.661 Codice Penale Dispositivo dell’art. 661 Codice Penale I – Delle contravvenzioni concernenti l’ordine pubblico e la tranquillità pubblica “Chiunque, pubblicamente, cerca con qualsiasi impostura, anche gratuitamente, di abusare della credulità popolare è soggetto, se dal fatto può derivare un turbamento dell’ordine pubblico, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000”.