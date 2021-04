Vallo, vandali in azione al Parco Stella del Mattino

VALLO DELLA LUCANIA. Vandali in azione nell’area del Parco Stella del Mattino. Ignoti nel corso della notte sono entrati in azione ed hanno svuotato degli estintori nell’area, in particolare sul manto erboso del campo di calcetto. L’episodio è accaduto probabilmente in piena notte, quando qualcuno si trovava in giro nonostante il coprifuoco che impone il rientro presso le proprie abitazioni entro le 22.

La scoperta è stata fatta questa mattina e denunciata tramite i social, provocando la rabbia dei cittadini che da tempo chiedono maggiore attenzione verso il Parco e una sua definitiva fruibilità.

La scorsa estate il Comune vallese pubblicò anche un avviso per l’affidamento in gestione del complesso comprendente parcheggio interrato, campo di calcio a 5 e area fitness per la durata di 5 anni. Affidare ai privati queste aree avrebbe significato maggiore controllo e manutenzione. La pandemia, poi, ha fermato il tentativo di rilancio di un’area dalle grandi potenzialità.