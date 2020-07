Vallo, avviso per la gestione del Parco Stella del Mattino

VALLO DELLA LUCANIA. Avviso pubblico per la gestione del Parco Stella del Mattino, del campetto di calcetto a cinque e dell’area fitness.

Il Comune di Vallo della Lucania continua nelle azioni per affidare a terzi beni pubblici.

Così dopo l’avviso per il polo fieristico e i campi da tennis arriva la decisione di concedere a privati il complesso parco Stella del Mattino, con il parcheggio interrato e le aree sportive.

Il gestore dovrà assumere l’onere di garantire apertura, pulizia e gestione del Parco e dei relativi servizi. Le linee guida del bando che presto sarà pubblicato sono già state definite.

Un modo per rilanciare un’area oggetto di numerose critiche in passato proprio per la carenza di servizi e manutenzione. Per garantirne una migliore gestione e fruizione l’Ente pensa ai privati.