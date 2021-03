Salernitana-Brescia: posticipo domenicale per i granata

Dopo il pari, ottenuto mercoledi scorso, contro il Cittadella torna in campo la Salernitana opposta alla Brescia. Per il match valevole per il trentesimo turno di Serie B i granata di Fabrizio Castori, in zona play-off con 48 punti dopo 29 giornate, saranno impegnati in casa contro i lombardi. Ad aspettare i campani, nell’undicesimo turno del girone di ritorno, ci saranno gli ospiti guidati in panchina dal tecnico Pep Clotet, a centroclassifica a 9 punti dagli avversari di giornata. Allo stadio ”Arechi”, nel match di domani delle ore 21:00, la direzione di gara tra granata e rossoblù sarà affidata al sig. Alberto Santoro, appartenente alla sezione arbitrale di Messina.

Salernitana-Brescia: i precedenti in terra campana

Sono 20 i precedenti ufficiali giocati in Campania tra Salernitana e Brescia con un bilancio di 10 vittorie per i granata, 2 pareggi e 8 successi esterni dei lombardi. Il primo confronto risale alla stagione 1948/1949 mentre l’ultima sfida risale alla stagione 2018/2019. Il bilancio a livello realizzativo è a favore dei granata che hanno realizzato 31 reti mentre gli ospiti ne hanno messe a segno 23.

I convocati di Castori

Al termine della seduta di rifinitura di questo pomeriggio il mister Fabrizio Castori ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani tra Salernitana e Brescia.

PORTIERI: Adamonis, Belec, Micai.

DIFENSORI: Bogdan, Casasola, Durmisi, Gyomber, Jaroszynski, Mantovani, Sy, Veseli.

CENTROCAMPISTI: Boultam, Capezzi, Coulibaly, Di Tacchio, Kiyine, Kupisz, Schiavone.

ATTACCANTI: Anderson, Cicerelli, Djuric, Gondo, Kristoffersen, Tutino.

Le parole del tecnico granata

“Domani affrontiamo una squadra forte e con il morale alto. Abbiamo stima e rispetto per il nostro avversario ma siamo consapevoli dei nostri mezzi e delle nostre possibilità. Dobbiamo essere bravi ad affrontare la gara nella maniera giusta, sarà una partita molto intensa e dovremo essere concentrati dall’inizio alla fine. Noi dobbiamo mettere in campo tutte le risorse che abbiamo, senza fare calcoli, per conquistare una vittoria che sarebbe molto importante. Dobbiamo avere un atteggiamento costante per tutto l’arco della partita per fare una prestazione ottimale. Dovremo fare bene dal punto di vista atletico, tattico e mentale per venire a capo di una gara come quella di domani. La squadra sta bene, sono tutti nella condizione di poter giocare. Dobbiamo avere la giusta serenità per affrontare nel modo migliore questa fase finale del campionato”.

Le probabili formazioni

SALERNITANA: Belec; Bogdan, Gyomber, Veseli; Casasola, Coulibaly, Di Tacchio, Capezzi, Jaroszynski; Tutino, Djuric

BRESCIA: Joronen; Karacic, Cistana, Chancellor, Martella; Bisoli, Van de Looi, Bjarnason; Jagiello, Ragusa; Ayé.