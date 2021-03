Marco Zunno: due gol in Serie C in pochi giorni per l’attaccante di Roccadaspide I video con le ultime gemme di Marco Zunno, andato a segno con Juventus U23, da punta rapace, e con il Lecco, con una giocata da fantasista

Marco Zunno: due gol in Serie C in pochi giorni per l’attaccante di Roccadaspide

Terza rete in quindici giorni per Marco Zunno giovane calciatore, originario di Roccadaspide, in forza al Novara. Il calciatore, nato il 18 maggio del 2001,sembra averci preso gusto ritagliandosi sempre di più il suo spazio nel team piemontese inserito nel girone A di Serie C. La punta dopo la sua prima rete, di pregevole fattura visibile qui , tra i professionisti giunta lo scorso 21 febbraio contro la Carrarese negli ultimi giorni ha timbrato altre due volte il cartellino.

Marco Zunno: arrivano le reti alla Juventus U23 e al Lecco

Mercoledi scorso nel 28° turno di Serie C, quello infrasettimanale, derby piemontese tra la Juventus U23 e il Novara. I bianconeri si impongono per 2-1 ma il momentaneo pari parla cilentano. Al 40′, infatti, la punta, con il 18 sulle spalle, ha marcato per la seconda volta il cartellino tra i professionisti. Marco Zunno, come visibile nel video al minuto 2 e 35 secondi, si muove bene sul filo del fuorigioco prima di rendere vana l’uscita del portiere avversario con un tocco preciso che si infila in rete.

Ieri, invece, nella gara delle 17:30, ancora una rete made in Roccadaspide, la prima tra le mura amiche del “Piola”, giunta, stavolta, al 45′ del primo tempo nel match vinto dal Novara per 3-0 sul Lecco. La gemma del talento cilentano, valido per il momentaneo 2-0, visibile al minuto 2 e 5 secondi del video, ha chiuso in partica il 29° turno di terza serie. Dopo una bella progressione palla al piede la sterzata appena entrato in area, con annesso dribbling sugli avversari, prima del destro all’angolino più lontano.

Lo score della punta

Decima presenza in campionato oltre alle due di Coppa Italia, tra cui quella con la Gelbison, per ora per l’attaccante di Roccadaspide in stagione. Oltre alla gara in Coppa Italia contro l’Alessandria una sola presenza in campionato nella passata annata, invece, per Marco Zunno. Il 12 gennaio 2020, infatti, l’apparizione contro il Monza. Il giovane bomber, in doppia cifra con la formazione Beretti piemontese nel 2018, è arrivato al Novara nell’agosto del 2016. Prima l’esperienza con l’ Under 15 della Reggiana dove aveva realizzato 20 reti, mentre nella stagione precedente, 2014-15, tra le fila degli irpini della Peluso Academy erano state 40 le marcature siglate.