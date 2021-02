Rende-Gelbison: trasferta in diretta tv per i rossoblù Gara in diretta tv quella tra Rende e Gelbison. La partita, tra due squadra in piena forma, vale per il 20° turno del girone I di Serie D.

Non vuole finire di stupire la Gelbison opposta domenica al Rende. Dopo l’intreccio del “Morra” dello scorso 11 ottobre, terminato in parità, i due team torneranno ad incrociarsi nuovamente al “Marco Lorenzon” di Rende. Domenica 28, alle ore 14:30 in diretta su Sportitalia, cilentani e calabresi saranno opposti nella ventesima giornata del gruppo I di Serie D, la terza del girone di ritorno. La direzione di gara del delicato match sarà affidata a Luca Pileggi della sezione di Bergamo.

Rende-Gelbison: l’andamento delle due squadre

I padroni di casa sono al terzultimo posto della graduatoria con 19 punti racimolati nelle 17 sfide disputate sino ad ora. Sono 17, invece, le reti realizzate dai calabresi a fronte di 34 marcature subite. Nelle ultime 10 uscite però i cosentini hanno invertito il trend perdendo in tre sole occasioni, ottenendo, poi, quattro successi e tre pareggi. I rossoblù arrivano a questa gara invece, da tre vittorie consecutive ed una sconfitta che hanno preceduto un filotto di 10 risultati utili consecutivi. La truppa vallese con i 23 punti conquistati negli ultimi dieci match resta la miglior squadra del girone I di Serie D. Gli ospiti della Gelbison sono terzi a quota 33 punti, raccolti nelle 18 gare giocate, dove sono giunti 30 centri a fronte di 19 incassati.

Lo score delle due squadre nelle ultime gare

Il Rende non perde da ben 5 gare tra le mura amiche. In casa i calabresi, nei 10 match interni giocati, hanno ottenuto il bottino pieno in tre circostanze con altrettante divisioni della posta in palio mentre a ceduto il passo in quattro occasioni. La Gelbison, dal canto suo, in trasferta ha il miglior rendimento dell’intero girone I di Serie D. Negli nove match lontani dal Morra sono arrivati, per il club guidato da Giuseppe Ferazzoli, quattro successi tre sconfitte con due pareggi. Sedici le reti messe a segno e undici quelle subite, poi, per la squadra capitanata da Francesco Uliano.

Prossimo turno Serie D girone I

