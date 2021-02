Gelbison su Sportitalia: diretta tv per i cilentani Nella domenica alle porte la Gelbison sarà in diretta sulle frequenze nazionali di Sportitalia, emittente che segue da vicino la Serie D

Nella giornata odierna la Gelbison, terza forza del suo campionato, ha annunciato che la prossima gara dei cilentani sarà in diretta su Sportitalia. I vallesi, inseriti nel girone I di Serie D, saranno impegnati sul campo dei calabresi del Rende. Appuntamento, quindi, per domenica dalle ore 14:05, in tv, per il match valido per la giornata numero 20 del torneo di quarta serie. Questo l’annuncio diffuso dai rossoblù, guidati dal tecnico Giuseppe Ferazzoli, nel pomeriggio di oggi tramite i suoi canali ufficiali.

Sarà trasmessa sul canale 6O del digitale terrestre la partita tra Rende e Gelbison in programma domenica 28 febbraio alle ore 14:30. Il match tra la formazione cilentana e quella calabrese, valevole per la 20^ giornata del Girone I di Serie D, sarà visibile sul canale 60 del digitale terrestre, in HD sul canale 560, in modalità HbbTV e streaming su smartphone android ed iphone scaricando l’app gratuita Sportitalia.

La telecronaca della sfida, in programma allo Stadio “Marco Lorenzon” di Rende, sarà affidata alla voce di Orazio Accomando supportato dal commento tecnico di Raul Bertarelli, con interventi da bordocampo. Una bella vetrina che premia il lavoro della società del Presidente Maurizio Puglisi e di tutto il Direttivo. La rosa di Mister Giuseppe Ferazzoli nell’ultimo turno di campionato ha battuto il San Luca e si è confermata al terzo posto in classifica. Il match di domenica a Rende si annuncia entusiasmante e di alto spessore.

La diretta televisiva sarà arricchita da tanti contributi, tra cui collegamenti con lo studio di Milano, gli approfondimenti pre-gara a partire dalle 14:05, durante l’intervallo e alla fine del match con le interviste a caldo dei protagonisti, le curiosità, gli aggiornamenti in tempo reale dagli altri campi e tutti i risultati con le classifiche definitive pochi istanti dopo il fischio finale. Per chi si fosse perso l’appuntamento o volesse rivedere la partita, la stessa sarà disponibile on demand sul sito Sportitalia oppure sull’app gratuita.