Vallo, impianto di telefonia nei pressi del cimitero: prosegue l’iter L'area era stata individuata per la delocalizzazione dell'impianto di via Di Vietri

VALLO DELLA LUCANIA. Impianto di telecomunicazione a Vallo della Lucania, prosegue l’iter per l’installazione nei pressi del cimitero. L’ok arriva anche dal Suap Cilento dopo il via libera della conferenza di servizi che aveva confermato la possibilità di installare un traliccio nei pressi del campo santo. L’area era stata individuata già dall’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Antonio Aloia, per delocalizzare l’antenna sita in via Di Vietri.

Impianto di telefonia: procede l’iter

Ora il procedimento va avanti seguendo le istanze di due compagnie telefoniche (Vodafone e Telecom). Queste ultime hanno fornito i dati sul possibile inquinamento magnetico che si è confermato nei limiti previsti dalla legge.

L’installazione di un impianto di telefonia nei pressi del cimitero, in una zona di proprietà comunale, era stata decisa nell’agosto scorso allorquando il Comune individuò quest’area per delocalizzare l’antenna sita in pieno centro cittadino per la quale era stata avviata anche una raccolta firme da parte del Movimento 5 Stelle per la sua delocalizzazione.