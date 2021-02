Serie D girone I: i convocati e le ultime parole di Gelbison e Polisportiva

Giorni di vigilia nel girone I di Serie D per Polisportiva Santa Maria e Gelbison impegnate nel pomeriggio di domani.

Serie D girone I: domani in campo le cilentane

Trasferta in casa dell’Acireale per i giallorossi del tecnico Esposito, mentre impegno casalingo per i rossoblù di Ferazzoli. Questi i convocati e le ultime parole delle due squadre del nostro territorio.

I convocati della Polisportiva Santa Maria

Questa la lista dei calciatori convocati dal tecnico Gianluca Esposito, per la gara di domani pomeriggio. I giallorossi saranno di scena allo stadio “Aci e Galatea” contro i siciliani dell’Acireale. I cilentani sono tornati alla vittoria nell’ultimo turno dopo ben 5 gare.

Bozzaotre, Campanella, Capozzoli, Citro, Coullibaly, De Gregorio, Foufoue, Grieco, Lambiase, Maggio. Maio, Pastore, Polverino, Ragosta, Romano V., Romano G., Sagliano, Simonetti, Strumbo, Salzano.

A poche ore dal match le parole di Kassoum Coulibaly

“Siamo reduci dalla vittoria contro il Biancavila, che per noi è stato un successo molto importante che va oltre i 3 punti stessi. Quella gara è servita più per il morale che per la classifica, siamo tornati fiduciosi cosi del nostro potenziale. I risultati positivi ti aiutano a dare serenità e tranquillità. Siamo una squadra che sa di essere forte ma i risultati danno una grande mano a credere in se stessi. Ora testa all’Acireale uno dei gruppi favoriti per la vittoria finale, noi andremo li per fare la nostra partita come abbiamo sempre fatto. Cercheremo di portare a casa l’intera posta in palio sapendo che l’avversario è di tutto rispetto”.

I convocati della Gelbison

Questo l’elenco dei calciatori arruolabili dall’allenatore Giuseppe Ferazzoli, per la sfida di domani pomeriggio. I rossoblù attenderanno allo stadio Morra i siciliani del Dattilo Noir. I vallesi vengono da 9 risultati positivi, ed in casa non hanno mai perso.

D’Agostino, Simoncelli, Bonfini, Bruno, Romano, De Foglio, Dayawa, Mautone, Mainenti, Onda, Zollo. Uliano, Graziani, Pipolo, Maiorano, Ziroli, Irsevoli, Stancarone, Rossi, Coulibaly, Di Fiore, Figliolia, Graziani, Coiro.

A poche ore dal match le parole di Giuseppe Ferazzoli

“Con il Messina abbiamo disputato una grande partita. Ora ci aspetta una gara importante con una squadra in forma e da prendere con le molle, ma noi lo sappiamo. Loro dovrebbero partire con il 4-3-3, hanno tanti giocatori di esperienza quindi pronti per ben figurare. Noi abbiamo tutti i ragazzi a disposizione oltre D’Orsi squalificato. La nostra posizione di classifica non deve crearci agio, dobbiamo continuare anzi a dare del nostro meglio per salire ancora. Le nostre caratteristiche ci aiuteranno nei momenti difficili, ci saranno ancora tante partite importanti con scontri diretti che indirizzeranno la graduatoria. Noi dobbiamo portare a casa i 3 punti nonostante un’avversaria di valore che sicuramente dirà la sua”.

L’annuncio dei vallesi di Claudio Sparacello

Un bel colpo di mercato per la Gelbison arriva alla vigilia della partita in casa con il Dattilo. La società del Presidente Maurizio Puglisi si è assicurata le prestazioni del bomber Claudio Sparacello. L’attaccante, tra i più contesi della categoria, indosserà la maglia rossoblù. Quest’oggi, dopo la definizione dell’accordo, ha firmato il contratto che lo lega per il prosieguo della stagione calcistica alla Gelbison. Una prestigiosa new entry per la rosa di Mister Giuseppe Ferazzoli. Attaccante, classe 1995, Sparacello ha iniziato l’attuale stagione calcistica con l’Acireale. Muove i primi passi nei settori giovanili di Palermo e Torino prima di approdare in serie D con le maglie di Anconitana, Maceratese e Tiger Brolo. Nella stagione 2015/16 il salto nei professionisti, in serie B, con il Trapani. Successivamente veste le maglie, in serie C, di Padova, Sudtirol, Pistoiese, Reggina, Virtus Francavilla, Teramo, Picerno e Robur Siena. L’operazione è stata portata a termine dal direttore sportivo Nicoló Pascuccio.