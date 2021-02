Acireale-Polisportiva Santa Maria: big match per i giallorossi di mister Esposito Sedicesimo turno alle porte per la Polisportiva Santa Maria opposta nel girone I di Serie D ai temibili siciliani dell'Acireale.

Dopo il turno infrasettimanale ritorna in campo la Polisportiva Santa Maria che domenica, dopo il successo con il Biancavilla, sarà impegnata in trasferta contro l’Acireale. La gara, delle ore 14:30, è stata affidata alla direzione arbitrale del sig. Felipe Salvatore Viapiana della sezione arbitrale di Catanzaro. Nel pomeriggio di domenica, in terra siciliana, si gioca infatti la gara valevole per il sedicesimo turno di campionato.

Acireale-Polisportiva Santa Maria: scontro d”alta classifica per i cilentani

I giallorossi cilentani tornati al successo mercoledi dopo 5 turni avevano raccolto tre pareggi e due sconfitta nelle ultime uscite. La Polisportiva Santa Maria cerca cosi di continuare il suo filotto positivo allo stadio “Aci e Galatea”” di Acireale, dove la sfida del gruppo I di Serie D metterà opposte due squadre nella parte alta della classifica. I padroni di casa dell’Acireale sono secondi a quota 23 punti raccolti nelle 13 gare giocate mentre gli ospiti della Polisportiva Santa Maria sono quinti con 21 lunghezze racimolate nei 14 match disputati.

L’andamento delle due squadre opposte questa domenica in Sicilia

La Polisportiva Santa Maria in trasferta dopo sette partite esterne ha messo in cascina quattro risultati utili. Uno solo il bottino pieno ottenuto dai cilentani di Gianluca Esposito con tre divisioni della posta in palio ed altrettante sconfitte. Sei le reti siglate e sette quelle incassate dal team giallorosso. L’Acireale, dal canto suo, in casa è ancora imbattuta. Quattro i successi a fronte di un solo pareggio ottenuto proprio nell’ultima gara casalinga. Otto le reti messe a segno ed una sola quella subita per uno dei team con il miglior rendimento interno del girone I di Serie D.

Le gare della sedicesima giornata

Acireale – S. Maria Cilento

Biancavilla – Rende

Castrovillari – Roccella

Citta’ di S. Agata – Licata

Cittanovese – Troina

Gelbison – Dattilo

Messina Fc – Paterno’

Ragusa – Messina Acr

Rotonda – San Luca