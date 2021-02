Bellosguardo punta sull’efficientamento energetico

BELLOSGUARDO. Approvato il poggetto di fattibilità tecnica ed economica relativo a interventi di “Efficientamento energetico e messa in sicurezza degli edifici e delle strutture comunali”. L’importo complessivo è di 1,8 milioni di euro, così suddivisi: 1,1 milioni di euro per l’importo dei lavori e il restante per le somme a disposizione.

Lo scopo è di risparmiare sui costi e sull’energia da utilizzare attraverso l’installazione di impianti di produzione di energia.

In questo modo l’Ente, guidato dal sindaco Giuseppe Parente, intende candidare il progetto a finanziamento. Per tali interventi sono disponibili risorse concesse annualmente dal Governo.