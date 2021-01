L’almanacco del 30 gennaio 2021

E’ il 30° giorno dell’anno, 4ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 335 giorni.

Santi del giorno

Santa Martina (Martire)

Santa Giacinta Marescotti (Religiosa)

San Barsimeo (Barsamya, Vescovo di Edessa)

San Glastiano (Maglastiano, Vescovo)

San Pellegrino (Vescovo di Triocala)

San Teofilo il Giovane (Soldato e Martire)

Sant’Adelelmo (Elesmo) di Burgos

Sant’Armentario di Pavia (Vescovo)

Santa Batilde (Regina dei Franchi)

Santa Savina (Matrona)

Etimologia

Martina, forma femminile del nome Martino, proviene dal latino Martinus che assume il significato di “dedicata a Marte”. Marte, in principio, era identificato come dio della primavera, della natura e della fertilità e solo in seguito venne associato in particolare alla battaglia ed alla guerra. L’utilizzo del nome Martina, particolarmente apprezzato dai genitori italiani per le loro bambine a partire dall’inizio del XXI secolo, si può spiegare pertanto associandolo al significato di forza della giovinezza e della natura.

Proverbio del giorno

Gennaio forte tutti i vecchi si auguran la morte.

Aforisma del giorno

Mi basta un solo bicchierino per ubriacarmi. Il problema è che non mi ricordo se è il trentesimo o il quarantesimo (George Burns)

Accadde Oggi

1873 – Verne pubblica “Il Giro del mondo in 80 giorni”

Sei nato oggi?

Sei molto riservato e difficilmente permetti agli altri di scoprire cosa davvero si cela nel tuo cuore. Nel lavoro hai obiettivi precisi e ti impegni con metodo finché non li raggiungi. Appena ti sarà possibile sceglierai un’attività indipendente e in cui i contatti, spesso forzati, con gli altri, che caratterizzano i rapporti di lavoro, siano ridotti al minimo indispensabile. Anche in amore sei un solitario e ti concederai solo a chi saprà davvero capirti e apprezzarti fino in fondo.

Celebrità nate in questo giorno

1974 – Christian Bale

1882 – Franklin Delano Roosevelt

Scomparsi oggi

1951 – Ferdinand Porsche

1948 – Gandhi