Futani, compie 100 anni e diventa sindaco per un giorno

La comunità di Futani ha celebrato oggi la signora Concetta Lamanna che ha spento le sue “prime” cento candeline. L’amministrazione comunale, come deciso in giunta nei giorni scorsi, ha scelto di omaggiarla dandole la possibilità di indossare la fascia tricolore di primo cittadino per un giorno.

A zia Concetta anche una targa ricordo dell’evento con gli auguri della comunità per il raggiungimento dell’importante traguardo.

La festa, nel rispetto delle norme covid, si è conclusa con il “rito” del taglio della torta.