Covid: la mappa dei contagi in Cilento e Diano

Cinque casi di coronavirus nelle ultime 24 ore nel comprensorio cilentano. Si sono registrati a Caselle in Pittari e nella vicina Morigerati. E proprio nel primo comune si segnala la situazione numericamente più grave con 19 contagi. In realtà tutti i pazienti sono in buone condizioni di salute e non destano preoccupazione. Dei quattro nuovi casi tre sono febbricitanti, un quarto è asintomatico.

Il caso di Morigerati, il primo nella comunità cilentana, è relativo ad una persona della frazione Sicilì.

Covid: comunità in attesa dei tamponi

Come da prassi è stata avviata la ricerca dei contatti relativi agli ultimi contagiati che verranno sottoposti ad esami.

In attesa dei tamponi anche la comunità di Ascea dove sono risultate positive al covid due persone appartenenti al medesimo nucleo familiare. Una di queste ha un’attività a Ceraso, comune dove sono 10 i contagiati.

Gli altri comuni del Cilento

Sette quelli a Capaccio Paestum, ma sono tutti sulla via della guarigione. Sono legati al focolaio registrato in un’azienda agricola di Eboli, invece, i casi covid di Altavilla Silentina (4). 2 i casi ad Albanella, 1 a Monteforte Cilento e Trentinara.

A Vallo della Lucania due le persone ancora positive. Tornano covid free Agropoli, Pisciotta e Casal Velino, dove pure in questa stagione estiva si erano registrati dei contagi.

Covid: la situazione nel Vallo di Diano

Nel Vallo di Diano negli ultimi giorni sono stati segnalati 4 positivi a Buonabitacolo, comune dove nelle scorse settimane si era registrata la positività anche di un cittadino straniero. Straniere anche le due donne residenti a Teggiano e risultate positive al tampone dopo il rientro dall’estero.

Era invece tornato da una vacanza in Sardegna il giovane affetto da covid di Sala Consilina. Un caso di coronavirus anche nel Comune di Monte San Giacomo.