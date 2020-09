Quattro nuovi casi covid in Cilento

Aumentano nuovamente i casi di coronavirus nel Cilento. Sono quattro i nuovi contagi a Caselle in Pittari. Nel centro cilentano i positivi sono complessivamente 19, tutti in. buone condizioni. La matrice del cluster è stata identificata in un ristorante della zona.

Nei giorni scorsi erano emersi altri 4 contagi a Buonabitacolo che alcune fonti avevano riferito essere legati ai casi di Caselle in Pittari, ipotesi poi smentita dalle autorità di quest’ultimo centro.

Si attende l’esito di un ulteriore tampone relativo ad un cittadino di un centro limitrofo.