Primo caso di coronavirus a Morigerati

La comunità di Sicilì, frazione di Morigerati, in apprensione per un caso di coronavirus. È il primo registrato nel centro del basso Cilento. Stando alle prime ricostruzioni non si tratterebbe di un caso collegato al cluster di Caselle in Pittari.

In quest’ultimo centro si segnalano al momento 19 positivi al coronavirus, quattro ufficializzati questo pomeriggio.

Nel Cilento ieri si erano segnalati due casi ad Ascea. Si tratta di due coniugi, uno dei quali titolare di una attività a Ceraso, comune dove pure si registra un cluster.