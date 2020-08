Aurelio Tommasetti apre ad Agropoli la campagna elettorale per le regionali

“Inizio la campagna elettorale da Agropoli perché questa città ha dato un grande contributo alla Lega alle ultime elezioni europee”.

Così ha esordito Aurelio Tommasetti, candidato al consiglio regionale della Campania, che ieri ha inaugurato il suo comitato elettorale ad Agropoli insieme alla candidata locale Gisella Botticchio, consigliere comunale.

Per il Responsabile Nazionale Dipartimento Università della Lega un duplice obiettivo: presentare la sua candidatura e far si che il partito divenga il riferimento sul territorio per il centro-destra, considerata la crisi politica in cui versa la città.

“Vogliano costruire un programma serio – ha detto – la Campania merita di più. Abbiamo intenzione di combattere il malaffare in questa Regione e in un territorio come Agropoli, reso noto per le fritture di pesce e dove spicca la figura del sindaco itinerante o del turismo sindacale come lo chiamo io”, ha detto facendo riferimento all’attuale primo cittadino di Capaccio Paestum Franco Alfieri, già sindaco di Agropoli e Torchiara.

Per Tommasetti d’obbligo anche un passaggio sulla sanità in una città, come Agropoli, definita “simbolo della malasanità, segnata dalla chiusura di un ospedale, poi riaperto solo su carta”.

“La Lega sarà un riferimento per un territorio dove non si è capaci di amministrare né l’ordinario né lo straordinario – ha concluso il candidato della Lega – abbiamo progetti importanti e grazie al voto dei cittadini questo territorio tornerà ad essere rappresentato o noi daremo un contributo serio al suo sviluppo”.

La visita di Aurelio Tommasetti anticipa quella di Matteo Salvini. Il leader della Lega sarà in città il prossimo 26 agosto (ore 18.30 lido Trentova).