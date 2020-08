Sporting Academy Sala Consilina: i primi passi della nuova realtà salese

Nel territorio salernitano sono undici le realtà nominate come Scuola Calcio Elite. Tra queste figura, per il terzo anno di fila, lo Sporting Sala Consilina, club di calcio giovanlie, che da anni ben figura a livello regionale. Diversi, nel tempo, i ragazzi passati per la scuola calcio salese approdati in team importanti del panorama calcistico. Tanti, dunque, gli occhi puntati, anche da personaggi illustri, sul movimento di Sala Consilina, che ha disputato anche amichevoli contro club guidati da ex calciatori di Serie A. Lo Sporting, per ampliare i suoi orizzonti, si è legata ad un’altra realtà del posto per formare un unico movimento. Dopo la fusione con l’Asd Sporting Sala Consilina e l’Academy Sala Consilina è nata, di fatto, lo Sporting Academy Sala Consilina.

Sporting Academy Sala Consilina, l’organigramma societario

Il presidente del nuovo sodalizio valdianese è Antonio Detta, assistito dal direttore tecnico Salvatore Camporeale e dal direttore generale Antonio Melillo. Folta la pattuglia dei dirigenti formata da Michele D’Alto, Francesco Coiro, Marco Giudice e Giovanni Durante. Presente anche una quota rosa, all’interno della società, composta da Rosaria Beltotti e Monica Petrarca sempre nelle vesti di dirigenti dello Sporting Academy.

La ripresa delle attività

Nei giorni scorsi, la stessa società, affiliata con il Milan, ha organizzato è svolto, presso lo stadio “O. Rossi” di Sala Consilina, i primi Open Day. Alla fine di luglio stage riservati a Pulcini e Primi Calci mentre ad agosto alle categorie Esordienti, Giovanissimi ed Allievi.