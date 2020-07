Gelbison: rinforzo a centrocampo per i vallesi

Ancora un nuovo arrivo mercato in casa Gelbison, che nei giorni scorsi aveva annunciato la permanenza di Beranrdino D’Agostino e del capitano Francesco Uliano. Il team vallese, nel pomeriggio di oggi, ha annunciato l’approdo nel club cilentano di Gianpiero Zollo. Questa la nota ufficiale del club di quarta serie, che gioca le sue gare interne allo stadio “Morra”, guidato in panchina dal tecnico Giuseppe Ferazzoli.

Gelbison ecco il centrocampista Gianpiero Zollo

Un nuovo rinforzo per il centrocampo rossoblù: Gianpiero Zollo è un nuovo calciatore della Gelbison. Nel pomeriggio di oggi il Presidente Maurizio Puglisi e il direttore sportivo Nicoló Pascuccio hanno concluso la trattativa che ha portato in rosa il centrocampista classe 2002. Un Under dunque a disposizione di Mister Giuseppe Ferazzoli, al lavoro in questi giorni insieme ai dirigenti rossoblù per la formazione della nuova squadra. Zollo, originario di Avellino, nonostante la giovane età vanta già esperienze in Serie D. Arriva dal San Tommaso dove ha iniziato dal settore giovanile. Un atleta completo, che in gara può distinguersi sia da terzino che da mezz’ala di centrocampo.

Le parole del calciatore

“Sono molto contento della chiamata della Gelbison, è una società seria e ambiziosa. So che per la squadra é una stagione importante, la decima in Serie D, ma sono pronto a scendere in campo e dare il meglio di me. Ho accettato la sfida e daró il mio contributo al mister e alla squadra”.