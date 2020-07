Gelbison: rinnovo annunciato per un pilastro dei vallesi

Ancora una conferma di mercato in casa Gelbison, che nei giorni scorsi aveva annunciato la permanenza di Beranrdino D’Agostino. Il team vallese, nel pomeriggio di oggi, ha annunciato il prolungamento del rapporto con Francesco Uliano capitano dei cilentani. Questa la nota del club guidato in pancina dal tecnico Giuseppe Ferazzoli.

La Gelbison blinda un’altra bandiera.



Riconferma in casa rossoblù che vale molto di più di un colpo di mercato. L’esperto centrocampista, nonché capitano nell’ultima stagione del club cilentano, ha rinunciato al corteggiamento di diverse compagini importanti del panorama della massima serie dilettantistica per indossare la casacca rossoblù per il quarto anno consecutivo. Il calciatore partenopeo, ormai cilentano d’adozione, non ha bisogno di presentazioni. Curriculum notevole, ha calcato palcoscenici importanti del professionismo calcistico su tutto il territorio nazionale vantando oltre 150 partite in serie C ed esordendo e collezionando numerose presenze in serie B con l’Ascoli Calcio 1898.



Le parole del presidente Maurizio Puglisi

“Il nostro Capitano é una bandiera rossoblù alla pari di D’Agostino. Con il loro tesseramento siamo certi di garantire alla rosa giocatori seri, di esperienza e soprattutto che hanno sposato con impegno il progetto Gelbison”.

La gioia di Francesco Uliano



“Sono onorato e contento di aver firmato per il quarto anno consecutivo. La Gelbison è una società seria, solida e soprattutto in grado di programmare per il futuro. Ringrazio il Presidente Maurizio Puglisi e tutto il Direttivo per la stima e la fiducia che hanno dimostrato nei miei confronti .

Sono pronto a scendere in campo e a continuare a fare bene. Sappiamo che il campionato di Serie D non è facile da affrontare, ci sono squadre blasonate ma noi non siamo da meno. Lo scorso anno nel girone H ci siamo difesi e distinti bene. Dobbiamo continuare il nostro lavoro con impegno e professionalità. Sono certo che la nuova rosa saprà affrontare nel migliore dei modi il nuovo campionato. Un grazie poi ai tifosi rossoblù che in tutti questi anni non mi hanno fatto mancare il loro affetto”.