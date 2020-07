Gelbison: arriva un’altra punta per il tecnico Ferazzoli

Nuovo innesto per la Gelbison che nel pomeriggio, di oggi, ha annunciato l’ultimo arrivo di mercato. La società vallese, infatti, ha annunciato la punta Mattia Gagliardi che arriva alla corte del tecnic Ferazzoli. Questo l’annuncio del sodalizio cilentano, caro al patron Puglisi, prossimo ai suoi 10 anni consecutivi in Serie D.

Gelbison, arriva Mattia Gagliardi

Gelbison attenta e vigile sul mercato porta a casa un altro importante risultato. La società del Presidente Maurizio Puglisi questa mattina ha chiuso l’accordo con Mattia Gagliardi. Il validissimo attaccante su cui avevano messo gli occhi diverse società, per la prossima stagione vestirà la maglia rossoblu. La Gelbison, grazie al meticoloso lavoro del direttore sportivo Nicoló Pascuccio, aggiunge un altro tassello nella formazione della nuova rosa. Il direttore sta scandagliando il mercato per mettere a disposizione di mister Ferazzoli una rosa importante.

La scheda di Mattia Gagliardi

La sua lunga esperienza in campo e gli ottimi rapporti instaurati nel tempo gli stanno consentendo di raggiungere ottimi risultati. Gagliardi, originario di Cosenza, classe 1993, arriva dal Castrovillari dove ha collezionato 24 presenze condite da 6 goal. Gagliardi debutta a soli sedici anni in serie C dove totalizza 24 presenze, primanel Cosenza poi ad Aversa Normanna. Subito la sua affermazione in serie D nella compagine calabrese del Comprensorio Montalto Uffugo e successivamente in squadre del nord come Bellaria, San Marino (due stagioni) e Romagna Centro. Nel 2017, il ritorno al sud Italia con l’esperienza alla Palmese dove ha segnato 15 reti, seguita da quella di Altamura. Gagliardi non ha esitato ad accettare la proposta del direttore sportivo Nicoló Pascuccio.

Le parole del calciatore

“Non vedo l’ora di indossare la maglia rossoblu – dice – grjbho parlato col direttore e il presidente e sin da da subito mi hanno fatto una grande impressione. Persone serie e competenti con le idee ben chiare. Conosco la Gelbison, è un progetto validissimo, l’ho sposato al volo”.