Gelbison: nuovo terzino per il tecnico Ferazzoli

Nuovo innesto di mercato per la Gelbison che ha perfezionato l’innesto di Raffaele Inghilterra. L’annuncio arriva dopo quelli delle punte Tedesco e Figliola e del centrocampista Maiorano. La formazione, affidata nelle settimane passate al tecnico Giuseppe Ferazzoli, nel prossimo torneo parteciperà per la decima volta consecutiva in quarta serie. Questa la nota diffusa dal sodalizio vallese, che gioca in casa allo stadio “Giovanni Morra” .

Gelbison arriva il terzino sinistro Raffaele Inghilterra

È un Under la novità che arriva oggi dal mercato rossoblu. Raffaele Inghilterra classe 2001 è da oggi un nuovo calciatore della Gelbison. Il presidente Maurizio Puglisi e il direttore sportivo Nicoló Pascuccio vanno avanti spediti nella formazione della rosa che avrà l’importante compito di giocare il decimo anno consecutivo della Gelbison in serie D. Inghilterra arriva dalla Puteolana.

Le info sul calciatore



Terzino sinistro è cresciuto nei settori giovanili di Salernitana e Paganese.

Inghilterra è un terzino fluidificante con grande capacità in fase di spinta e nel capovolgere la fase difensiva in quella offensiva. Un altro innesto di spessore dunque per la Gelbison che potrà contare su un Under promettente e determinato in campo. I dirigenti non anticipano nulla ma nelle prossime ore non mancheranno altri annunci di tutto rispetto.