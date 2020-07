Salernitana: domani gara verità con l’Empoli

Giornata numero 36 alle porte in cadetteria. La Salernitana, dopo il buon pari di Crotone, torna a giocare allo stadio “Arechi” dove è atteso l’Empoli. I granata, disastrosi lontano da Salerno, superarono, nell’ultima gara interna, con un tondo 4-1 il Cittadella che in trasferta aveva fatto benissimo. L’incrocio, del diciassettesimo turno del girone di ritorno, vede la squadra di Gian Piero Ventura sopravanzare di tre lunghezze quella di Pasquale Marino, a ridosso zona play-off con 48 punti. La direzione del match è affidata al signor Davide Ghersini della sezione arbitrale di Genova.

Lo score interno dei granata

La Salernitana riparte dai 51 punti in classifica dove ricopre il settimo posto, a 5 lunghezze dalla terza piazza. . Lo score interno dei ragazzi di Ventura, che non perdono tra le mura amiche dallo scorso 16 settembre contro il Benevento, parla di 10 vittorie 6 divisioni della posta in palio ed una sola sconfitta, con 32 reti realizzate ed 17 subite.

Il momento dell’Empoli

I toscani, reduci da due passi falsi consecutivi, hanno rallentato la loro corsa verso la zona play-off. L’Empoli nelle 7 gare disputate dopo la ripresa del campionato, ha vinto 2 volte, centrando 3 pareggi altrettanti scivoloni.

I convocati di Ventura

Sono 20 i convocati della Salerntiana in vista della gara con l’Empoli . Escono dai calciatori utilizzabili rispetto a Crotone Bilong , Curcio, e Lombardi.

PORTIERI: Lazzari, Micai, Vannucchi;

DIFENSORI: Aya, Galeotafiore, Heurtaux, Jaroszynski, Karo, Lopez, Migliorini;

CENTROCAMPISTI: Akpa Akpro, Capezzi, Di Tacchio, Dziczek, Kiyine, Maistro;

ATTACCANTI: Cicerelli, Djuric, Giannetti, Gondo, Jallow

Le parole del tecnico granata

“Da qui alla fine ci aspettano tutte partite con la stessa importanza e difficoltà. Quella di domani sarà una gara delicata perché in palio ci sono punti pesanti e incontriamo una squadra di qualità assoluta che non può permettersi di perdere. Sarà sicuramente una partita difficile sotto questo aspetto. Dal canto nostro dobbiamo andare avanti per la nostra strada e al di là delle chiacchiere dobbiamo dare continuità alle prestazioni, all’approccio, all’attenzione e alla disponibilità. La posta in palio è importante ed è chiaro che servirà anche una prestazione importante. L’Empoli ha fatto un mercato intelligentissimo e ha messo su una squadra con un organico pazzesco. Basti pensare che davanti hanno giocatori come La Mantia e Tutino spesso in panchina che sarebbero titolari in qualsiasi altra squadra. E’ una squadra con giocatori di valore assoluto e dovremo essere all’altezza confermando quanto di buono fatto in tre delle ultime quattro gare”.

Le probabili formazioni di Salernitana-Empoli

SALERNITANA (3-4-3): Micai; Aya, Migliorini, Heurtaux; Cicerelli, Akpa Akpro, Di Tacchio, Lopez; Kiyine, Djuric, Maistro. Allenatore: Gian Piero Ventura.

EMPOLI (4-3-3): Brignoli; Gazzola, Maietta, Romagnoli, Balkovec; Zurkowski, Stulac, Frattesi; Ciciretti, Mancuso, Tutino. Allenatore: Pasquale Marino.