Castellabate: domani consegna lavori in via Don Peppino Passarelli

Domattina, 23 luglio, ci sarà la consegna dei lavori per il rifacimento dei marciapiedi e la manutenzione della pubblica illuminazione all’ingresso della frazione San Marco di Castellabate, in via Don Peppino Passarelli. Con gli interventi, che avranno una durata stimata di 60 giorni, si intende allargare la sede stradale, per circa 3 metri, ammodernare l’arredo urbano e creare posti auto aggiuntivi lungo il tratto stradale.

Il progetto intende migliorare la mobilità e la sicurezza, riducendo la congestione del traffico di un’arteria molto trafficata soprattutto nel periodo di maggior afflusso turistico. L’importo necessario per i lavori è di circa 150.000 Euro, finanziato dalla Regione Campania in virtù del Decreto Dirigenziale n. 310 del 2 luglio 2020.

Il Sindaco di Castellabate, Costabile Spinelli, dichiara in merito: «L’ingresso principale di San Marco, una delle principali frazioni del nostro Comune, meritava un restyling che, come per la realizzazione della rotatoria all’incrocio, consentirà di migliorare ulteriormente la sicurezza e l’estetica di tutta l’area».