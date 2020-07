Vallo: Comune continuerà ad utilizzare l’autovelox

VALLO DELLA LUCANIA. Il Comune cilentano continuerà ad utilizzare l’autovelox. E’ quanto ha deciso l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Antonio Aloia. L’Ente, infatti, riscatterà l’apparecchiatura dalla società che ne ha concesso l’utilizzo. Il costo per acquisire l’autovelox è di circa 6800 euro. L’obiettivo, quindi, è quello di proseguire nella sua utilizzazione considerato che l’apparecchio “si è rivelato un efficace deterrente contro comportamenti irresponsabili sul tratto della ex Sp430” e di qui la scelta di “proseguire nella politica di sicurezza stradale”.

L’autovelox in uso alla polizia municiapale poteva essere utilizzato sia all’interno di un box, quindi in modalità fissa, che mobile.

Inizialmente l’intenzione dell’ente era quello di metterlo in funzione lungo la Cilentana, tra gli svincoli di Vallo della Lucania e Pattano ma non è mai entrato in funzione. Il Comune, infatti, ottenne l’autorizzazione della Provincia di Salerno ma non quella dell’Anas che subentrò nella gestione dell’arteria.

La società nei giorni scorsi impose alla polizia locale anche di rimuovere il box posizionato a margine della corsia nord. L’autovelox dal 2018 ad oggi è stato comunque utilizzato dalla polizia locale; inoltre l’amministrazione comunale annunciò l’intenzione di volerne installare uno in località Massa.