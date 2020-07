Caso covid a Roccadaspide: oggi tamponi sui familiari

ROCCADASPIDE. Saranno eseguiti oggi i tamponi sui familiari del 53enne di Roccadaspide risultato positivo al coronavirus (leggi qui). Si tratta della moglie di 49 anni e dei figli di 12 e 15 anni. I tre sono già in quarantena in virtù di un’ordinanza del sindaco Gabriele Iuliano. Stando alle loro dichiarazioni con il contagiato ci sono stati contatti soltanto a distanza pertanto è molto limitato il rischio che possa esserci stato un contagio. L’uomo era rientrato nel Cilento da New York (una delle città americane più colpite da coronavirus), nelle scorse settimane ed era già stato in isolamento fiduciario come previsto dalle normative. Pertanto non ha avuto contatti all’esterno.

Tuttavia ha viaggiato in aereo fino a Roma, da qui a Capaccio Paestum è stato a bordo di un treno e infine ha raggiunto Roccadaspide in auto. L’Asl Salerno ha chiesto alla compagnia aerea e a Trenitalia di fornire i nominativi delle persone che hanno viaggiato con lui, tutte saranno sottoposte ad esame.

Il rientro dell’uomo dagli Stati Uniti aveva suscitato la rabbia anche del Governatore Vincenzo De Luca. Gli USA sono infatti tra gli stati maggiormente colpiti e il presidente della giunta regionale chiedeva più rigore negli accessi. Ieri anche a Montano Antilia è scattata la profilassi per una coppia originaria del posto proveniente dal Brasile. I due saranno messi in quarantena e sottoposti a tampone (leggi qui). Con i ritorni di molti cilentani all’estero e l’arrivo di vacanzieri, nelle ultime settimane si sta registrando un aumento delle richieste di tamponi.