Coronavirus, nuovo caso in Cilento

ROCCADASPIDE. Un uomo di 53 anni è risultato positivo al coronavirus. Era rientrato nei giorni scorsi in Italia da New York dove risiede. Sottoposto a tampone durante il periodo di isolamento fiduciario, è risultato contagiato da Covid ma asintomatico. Si sta ora provvedendo a ricostruire la catena dei contatti.

Una procedura non semplice considerato che il 53enne ha viaggiato in aereo e poi in treno fino a Capaccio. Da qui ha raggiunto Roccadaspide.

Al momento, oltre a questo caso, nel Cilento è presente solo un altro positivo, un cittadino di Agropoli.