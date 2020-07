Dal Brasile a Montano Antilia: scatta protocollo anticovid

MONTANO ANTILIA. E’ stato il primo comune del Cilento a dover affrontare l’emergenza covid. Di rientro da Cremona, dove lavora come tecnico di laboratorio in ospedale, una 26enne residente a Montano Antilia risultò positiva al Coronavirus (leggi qui). La giovane per fortuna è da tempo guarita ed è tornata al suo lavoro.

Ora, però, nel Comune cilentano c’è preoccupazione per l’arrivo di una coppia proveniente da uno dei paesi più colpiti dalla pandemia, il Brasile.

Covid: scatta profilassi per coppia proveniente dal Brasile

Il sindaco Luciano Trivelli si è immediatamente attivato. “Da qualche ora sono venuto a conoscenza che una coppia proveniente dal Brasile, sta per giungere nel nostro Comune – fa sapere – Mi sono attivato immediatamente”.

Sarà attivata una profilassi a scopo precauzionale: “I coniugi – spiega Trivelli – verranno posti tempestivamente in quarantena appena giungeranno in paese e successivamente presso il proprio domicilio effettueranno il tampone per il covid”. L’esame sarà eseguito ad opere dell’Asl Salerno.

Il rientro della coppia brasiliana ha determinato qualche timore anche alla luce di quanto accaduto a Roccadaspide. Qui un 53enne rientrato da New York, infatti, è risultato positivo al coronavirus.

Rientri in Italia: le accuse di De Luca

Lo stesso governatore Vincenzo De Luca ieri ha lanciato l’allarme per i rientri: “Sugli ingressi in Italia occorrono controlli rigorosi. Si è per esempio verificato l’arrivo con un volo diretto New York – Roma, di un cittadino campano risultato positivo solo dopo i controlli cui è stato sottoposto arrivato a destinazione, dopo aver viaggiato anche in pullman e in treno. Si segnalano inoltre casi di arrivi di cittadini dell’Est, tra cui braccianti e badanti, in assoluta promiscuità a bordo di pullman, senza nessun controllo efficace“, ha detto.