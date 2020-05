Anticipazioni Una Vita: cosa succederà questa settimana?

I prossimi giorni di programmazione della soap spagnola più amata dagli italiani saranno pieni di colpi di scena! Difatti tra le anticipazioni Una Vita troviamo Cinta Dominguez Del Campo al centro dell’attenzione. Anche Bellita e José Miguel scopriranno una notizia sconvolgente, ma vediamo con calma tutte le trame di Una Vita e vediamo quali sono le anticipazioni della soap Una Vita di questa settimana passo per passo.

A che punto siamo?

Abbiamo iniziato questo articolo dedicato alle anticipazioni di Una Vita parlando di Cinta Dominguez del Campo perché i suoi genitori scopriranno che si esibisce al cabaret di El Cafetín Del Duende usando il nome d’arte de “La Dama del Mistero”. Bellita e José Miguel le impediranno di proseguire questa carriera minacciandola di mandarla lontana, in collegio.

Le vicende di Cinta

Tutto comincia quando Cinta convince i genitori a lasciarla esibire nel locale di Hipolito Pastrana. A fine spettacolo, infatti, Cinta viene arrestata perché è accusata di falsificare banconote come il proprietario del Cafetín Del Duende e i suoi dipendenti. Il Commissario Aurelio Mendez inizia con le indagini e decide di rilasciare Cinta che verrà prosciolta da tutte le accuse che ricadranno interamente su Hipolito. In molti, infatti, sostengono che era lui a produrre banconote false con cui pagava i suoi collaboratori. Cinta, però, scampa l’arresto grazie soprattutto all’intervento di Victoriano, una vecchia conoscenza del padre.

Il personaggio di Victoriano

Victoriano si farà avanti con Cinta, chiedendole di diventare suo agente e specificando la sua lunga esperienza nel campo della gestione di cantanti e artisti professionisti. Cinta è felicissima all’idea di diventare famosa e parlerà con Marcelina rivelandole di essere lei la fascinosa Dama Del Mistero. Marcelina non terrà il segreto facendo spargere la voce in tutto il rione… Tuttavia, Cinta continuerà a mentire ai genitori facendo credere loro che non è più interessata alla carriera artistica. Nel frattempo si avvicina molto a Victoriano e questo metterà in guardia Emilio Pasamar.

Sul finire della settimana

A questo punto le anticipazioni di Una Vita si fanno molto interessanti perché Emilio è quasi convinto che a produrre banconote false sia stato proprio Victoriano. Come andrà a finire questa faccenda sospetta? Una Vita prosegue con la storia di Felicia ma suo figlio, che lavora al ristorante Nuovo Secolo XX, scopre che Victoriano ha pagato in alcuni negozi servendosi delle banconote false. Nonostante Victoriano affermi di essere stato truffato e ingannato da Hipolito Pastrana, Emilio non crede alle sue dichiarazioni e ha il forte sospetto che il vero truffatore sia proprio lui. Quindi cercherà di mettere in allerta Cinta ma che, purtroppo, non sembra volergli dare ascolto.

A questo punto la situazione diventa piuttosto tesa. Emilio quindi dovrà intervenire per l’ennesima volta in difesa di Cinta.