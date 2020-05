PERDIFUMO. Rinviata la scadenza delle bollette dell’acqua. E’ quanto ha deciso l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Vincenzo Paolillo, alla luce dell’emergenza covid in atto. L’amministrazione comunale ha ritenuto opportuno “rinviare le scadenze del pagamento delle bollette relative al servizio idrico al fine di non incidere ulteriormente sulle famiglie e sulle imprese in questo difficile momento di emergenza”.

Le scadenze, quindi, sono state rinviate al 30 giugno.

Nei giorni scorsi il consigliere di minoranza Nazario Matarazzo aveva sollecitato l’Ente anche a prevedere la prescrizione delle bollette relative all’anno 2017, in questi giorni recapitate agli utenti (leggi qui).