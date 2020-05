Perdifumo: invio bollette dell’acqua 2017, chiesta prescrizione

Il comune di Perdifumo, in questi giorni, sta inviando delle fatture relative alla fornitura idrica del 2017, il consigliere di opposizione Nazario Matarazzo lista “Io voglio vivere qui”, data la legge di bilancio 2018 che prevede la prescrizione biennale delle “bollette dell’acqua”, ha richiesto maggiori informazioni al Sindaco in merito all’invio – avvenuto solo in questi giorni – delle fatture relative al 2017.

In particolare, il consigliere Matarazzo, ha richiesto:- per quale motivo pagare bollette che dopo due anni sono potenzialmente prescritte?

– di inviare ai cittadini/utenti il modello di legge per eccepire la prescrizione;

– perché inviare le bollette solo dopo due anni e non entro pochi mesi;

– di inviare la carta dei servizi a tutti i cittadini.