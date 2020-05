Come sono fatti davvero i liquidi per le sigarette elettroniche

La nicotina nei liquidi per le sigarette elettroniche non è un ingrediente sempre presente: è questo il motivo per il quale le e-cig possono essere considerate delle valide alleate per chi ha in mente di smettere di fumare. I consumatori, infatti, hanno l’opportunità di scegliere se comprare i flaconi di liquido con la nicotina o quelli che ne sono privi. In commercio si trovano soluzioni per tutti i tipi, con una vasta gamma di confezioni a contenuto zero di nicotina. In base alla disponibilità, poi, le percentuali variano.

Quanti sono i livelli di nicotina

Al di là degli aromi concentrati , dunque, è il livello di nicotina contenuto uno dei fattori chiave a cui fare riferimento quando si tratta di decidere quale liquido per le sigarette elettroniche comprare. I livelli tra cui scegliere, in linea di massima, sono cinque: 4, 6, 9, 12 e 16, che corrispondono alla misurazione della nicotina contenuta espressa in milligrammi per millilitro. Vale la pena di sapere, in ogni caso, che in realtà non tutta la nicotina che si trova all’interno del liquido viene assunta, per effetto della tecnologia di atomizzazione che contraddistingue le sigarette elettroniche. Si tratta di una soluzione che nel corso della vaporizzazione riduce in misura significativa la quantità di nicotina che si inala attraverso lo svapatore.

Dove si comprano le sigarette elettroniche

Acquistare le sigarette elettroniche non è certo complicato, vista la presenza di punti vendita distribuiti in tutte le città. Ma se anche non ci si trovasse nei paraggi di un negozio di e-cig, è sufficiente accendere il computer o prendere in mano il proprio smartphone e mettersi in cerca su Internet di tutti i prodotti di cui si ha voglia. Che si sia dei neofiti del settore o degli appassionati con un discreto livello di esperienza alle spalle, online ci si può imbattere in una vasta scelta, con una ricca gamma di proposte differenti per esigenze, preferenze e abitudini. È possibile scegliere non solo il tipo di dispositivo che si reputa più adatto, ma anche gli aromi che si preferiscono. Non è esagerato parlare di decine e decine di aromi differenti per le sigarette elettroniche, con un assortimento che permette di assecondare i bisogni più vari. Ci sono le fragranze cremose, per esempio, ma anche quelle alle spezie, quelle alla frutta, quelle più fresche, e così via. Senza dimenticare gli aromi alternativi.

Come scegliere gli aromi giusti

Anche nel caso in cui si abbia voglia di sperimentare un sapore particolare, è importante essere in grado di trovare l’aroma più adatto, così da apprezzare a 360 gradi il settore dello svapo. Un campo che, per altro, sta vivendo una notevole e costante espansione, dal momento che i produttori che hanno intenzione di soddisfare il desiderio di novità dei clienti propongono idee sempre nuove. Ma, ovviamente, accanto agli aromi inediti, ci sono anche dei grandi classici che non passano mai di moda, evergreen come il liquido al caramello, quello alla liquirizia o quello alla menta.

Come è fatto il liquido per le sigarette elettroniche

Il liquido che viene impiegato di solito per le sigarette elettroniche contiene al proprio interno l’acqua, la glicerina vegetale, il glicole propilenico e gli aromi. La presenza della nicotina, come si è visto, è opzionale. Secondo le ricerche del settore, il giro di affari del mercato dei vaporizzatori personali nel corso degli ultimi dodici mesi è cresciuto di più del 14%. Allargando lo sguardo agli ultimi tre anni, il mercato italiano ha conosciuto in incremento di quasi il 1800%. Numeri a dir poco clamorosi, che dimostrano come l’uso delle e-cig sia entrato a far parte delle abitudini dei nostri connazionali.

Che sapore hanno le sigarette elettroniche

Per chi non ha alcuna esperienza in questo campo, può essere legittimo domandarsi quale sia il sapore della sigaretta elettronica. Ebbene, a parte gli aromi, tutte le altre sostanze presenti nei liquidi delle e-cig sono prive di sapore. È proprio l’aroma che determina il profumo e il gusto di quello che si svapa. Oggi centinaia di migliaia di italiani ricorrono, anche per questo motivo, alle sigarette elettroniche sia per iniziare una piacevole abitudine che per provare a dire addio alle sigarette classiche.