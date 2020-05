Didattica a distanza e solidarietà: un bell’esempio che arriva dal Cilento

“Computer per didattica online – Regalo 2 computer portatili a famiglie che non hanno un pc oppure dispongono solo di un computer per più bambini che seguono le lezioni online (….).Se conoscete bambini che davvero hanno bisogno di un pc ecco i miei contatti (…)”. Questo l’annuncio pubblicato su Facebook alcuni giorni fa da Mario Scotti, un agropolese che vive con la sua famiglia in Germania, dove lavora. La sua proposta si è rivelata molto utile in un momento storico in cui, a causa dell’emergenza covid, la didattica a distanza è divenuta improvvisamente l’unico modo per garantire il diritto all’istruzione. Eppure non tutti si sono fatti trovare pronti. Tanti studenti non erano attrezzati per seguire le lezioni on line. Ecco perché l’annuncio dell’emigrante agropolese ha destato interesse.

A raccoglierlo Rossella Conte, insegnante in una scuola di Salerno ma originaria di Castellabate, già compagna di classe di Mario. “Appena leggo l’annuncio, penso subito a tutte le difficoltà che stanno incontrando molti bambini e famiglie sprovvisti di dispositivi informatici e che si trovano a seguire le lezioni a distanza attraverso uno smarthphone – spiega – Contenta di questa opportunità, contatto subito Mario e condivido con lui le idee sui bambini da poter aiutare, ovviamente dopo essermi congratulata con lui per il nobile gesto”.

“Mario mi inizia a spiegare le caratteristiche dei dispositivi e si rende disponibile a preparare i pc per renderli pronti all’uso, inoltre si offre a sue spese di inviarli dalla Germania. Oggi il pacco è arrivato e io sono immensamente grata per questa iniziativa di grande solidarietà”.

La speranza dell’insegnante cilentana è che da questa iniziativa, lanciata da una singola persona, possa “nascere qualcosa di più ampio per supportare tutti gli alunni che con difficoltà stanno cercando di seguire la Dad (Didattica a distanza)”. “Tante persone, come Mario – osserva Rossella Conte – magari hanno dispositivi ancora funzionanti, che non utilizzano più e che potrebbero esseri messi a disposizione di chi ha più bisogno, affinché non aumentino le disparità sociali, rischio della Dad, nei contesti in cui già è presente marginalità sociale, povertà e mancanza di mezzi informatici. I dati Istat mostrano le diverse facce della nostra società: 850.000 ragazzi tra i 6 e i 17 anni non hanno un computer o un tablet a casa”.

“Tale iniziativa avrebbe anche un importante e positivo impatto sull’aspetto ecologico – evidenzia l’insegnante – Dobbiamo insegnare ai bambini e ai ragazzi che ogni oggetto che vediamo in una pubblicità o negozio è, oltre che bello e/o utile, anche un rifiuto e la nostra società basata soprattutto sull’economia lineare (dalla produzione alla discarica) sta distruggendo il pianeta. Un dispositivo tecnologico non viene smaltito nel modo corretto in Europa perché il processo è costoso. Spesso si buttano cose che ancora hanno una vita e per prolungare quella di un computer bastano, a volte, qualche decina di euro per sostituire componenti e buona volontà”.

Di qui l’appello: “Facciamo squadra per una grande sfida. Mettiamoci in rete”.