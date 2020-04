Vibonati, medico guarito dal coronavirus

A quasi un mese dal contagio risulta guarito il medico di Vibonati affetto dal coronavirus. La notizia è arrivata a seguito del secondo tampone che ha confermato la negatività del dottore. Attorno al caso vi erano state non poche polemiche. L’uomo, che lavora presso l’ospedale Ruggi di Salerno, infatti, era in isolamento dopo essere risultato positivo al tampone ma le autorità locali in quell’occasione evidenziarono di non essere stati informati del contagio.

Insieme al medico risultò positiva anche la moglie; negativi il figlio e il suocero.

Dopo il caso di coronavirus il Comune di Vibonati dispose interventi di sanificazione anche di alcuni locali commerciali frequentati dai familiari del medico e il tampone su alcuni cittadini.