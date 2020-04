Vibonati: nuovo caso di coronavirus

«E’ appena arrivata la Pec con cui, oltre alla già accertata positività già comunicata, è stata affermata la positività di un ulteriore componente della medesima famiglia e la negatività al Covid degli altri due componenti». A renderlo noto il sindaco di Vibonati, Franco Brusco. A risultare positiva è la moglie del ginecologo già affetto da coronavirus. Altri due, il figlio e il suocero, sono risultati negativi. Il primo cittadino ha firmato un’ordinanza di isolamento obbligatorio dei contagiati e di isolamento fiduciario per gli altri soggetti del nucleo familiare.

Test per tutti i dipendenti del centro commerciale

Inoltre «avendo riscontrato l’accesso della moglie del medico risultata positiva al Centro Commerciale ” Le Ginestre” ha ordinato alla direzione di procedere ad effettuare il test rapido al Covid tutti i dipendenti della predetta struttura», fa sapere Brusco.

Disposizioni anche per i cittadini e i commercianti

Il sindaco di Vibonati, anche alla luce di quanto accaduto, ha disposto «per tutti i cittadini che accedono agli esercizi commerciali e in luoghi pubblici chiusi e comunque in tutti gli spostamenti consentiti l’obbligo dell’utilizzo della mascherina» ed anche «la sanificazione di tutte le strutture commerciali e l’obbligo di posizionare all’ingresso i dispenser di gel igienizzanti e di fornire al personale dipendente, ove non lo avessero ancora fatto, di tutti i dispositivi di protezione individuale».

Test anche in ospedale

Saranno infine sottoposti a test rapido tutti gli operatori sanitari e parasanitari dell’ospedale dell’Immacolata di Sapri; chi è venuto a contatto con i soggetti positivi, invece, sarà sottoposto a tampone.