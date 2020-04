MuroRoot, ad Altavilla il primo festival musicale in live streaming

L’associazione Hocus Focus organizza “MuroRoot – Connessioni”, rassegna musicale che, dal 26 al 30 aprile, vedrà esibirsi, sulla Pagina Facebook “Hocus Focus Fest”, un mix tra artisti emergenti ed affermati. Musica, ma anche luoghi, storie e persone, che forse, mai come in questo periodo, grazie alla tecnologia, continuiamo a scoprire e a raccontare. “Il progetto nasce dall’idea di porre in risalto le connessioni, sia umane che cibernetiche, di cui ora, in questo momento di grande riflessione, stiamo riconoscendo il valore”, afferma Enrica Adami, Social Media Manager dell’Associazione.

Un percorso che inizia dalle proprie radici. “Il nome MuroRoot vuole essere identitario e originale”, continua. Composto da Muro e Root (radice in inglese) richiama, infatti, uno dei luoghi più caratteristici del centro storico altavillese ( ‘o mur rutt, per la breccia aperta da Federico II, che nell’aprile del 1246 distrusse il paese, e denominato poi Via Porta Nova, in virtù della nuova porta di accesso qui costruita).

“Con la musica, e grazie alla Rete, smaterializziamo qualsiasi tipo di muro, ideale o materiale che sia, all’interno del quale siamo ora costretti, e nello stesso lanciamo un monito per la ricostruzione del futuro. Non resta che connettersi e godersi un’ora di condivisa spensieratezza, tutti insieme!”, conclude Enrica. L’evento è organizzato con la collaborazione di O’Live Produzioni e Goldmine Records.​

Tra gli ospiti Andrea Tartaglia, cantautore napoletano ormai da anni amico di Hocus Focus, e Stilex, l’originale progetto musicale curato dal giovane musicista altavillese Vito Gargano.​ Il programma dettagliato dell’evento, in aggiornamento, è consultabile sulla Pagina Facebook “Hocu Focus Fest”.