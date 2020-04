Sapri: Gentile spegne le polemiche sulla Protezione Civile: “chiunque è benvenuto”

SAPRI. “Come unica autorità di Protezione Civile comunale ho firmato l’avviso pubblico per selezionare altri volontari”. A dirlo il sindaco di Sapri Antonio Gentile che nell’annunciare la possibilità di entrare a far parte del gruppo di volontari impegnati nella gestione dell’emergenza, di fatto ridimensiona anche il ruolo di Donatella D’Agostino, consigliere delegato alla Protezione Civile. Quest’ultima nella giornata di ieri aveva manifestato il suo malcontento per la gestione della Protezione Civile: “Pur essendo consigliere delegata mi dissocio da quanto è stato posto in essere da sindaco e vicesindaco nella gestione del controllo del territorio, nella scelta di personaggi che indossano le divise della protezione civile del Comune di Sapri” (leggi qui).

Polemiche sulla Protezione Civile: la replica del sindaco

Il sindaco Gentile non ha risposto alle polemiche del suo consigliere, si è limitato a precisare che “Chiunque voglia dare una mano è il benvenuto”, aggiungendo che “Il momento richiede estrema responsabilità, concretezza e maturità; la mia unica preoccupazione resta quella di tutelare la salute di ognuno di noi”.

Polemiche spente da parte del primo cittadino, anzi nemmeno sfiorate. A gettare acqua sul fuoco anche la minoranza, con il gruppo SapriDemocratica che aveva prima bollato come “molto grave” la dichiarazione di Donatella D’Agostino, evidenziando “l’evidente assenza di collegialità e l’esistenza di atteggiamenti conflittuali tra chi dovrebbe prendersi cura della nostra comunità”, salvo poi sottolineare la necessità di evitare divisioni.

Polemiche sulla Protezione Civile: D’Agostino non lascia

Polemiche sulla Protezione Civile finite? Per ora sembra di si. Se ci saranno strascichi sugli equilibri della maggioranza si saprà nelle prossime settimane. La consigliera D’Agostino, intanto, fa sapere che non ha intenzione di lasciare anzitempo il suo incarico.