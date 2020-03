Anche a Castel San Lorenzo ed Agropoli spesa a domicilio

Emergenza coronavirus, le amministrazioni locali si attrezzano. A fare da apripista è stato il Comune di Montano Antilia che ha attivato un numero WhatsApp attraverso il quale è possibile richiedere la spesa che i negozianti provvederanno a consegnare direttamente a casa (leggi qui). E’ poi toccato ai commercianti sapresi unirsi per garantire la spesa a domicilio gratuitamente.

Ora anche in altri centri si intraprendono iniziative simili. A Castel San Lorenzo, per consentire a chi non vuole uscire per timore del virus (in particolare anziani) di restare a casa , sarà possibile ordinare i prodotti necessari e riceverli a casa. Sulla pagina Facebook del Comune è attivo il numero per le ordinazioni e l’elenco delle attività aderenti.

Ad Agropoli è stato istituito un numero di prima assistenza domiciliare a supporto delle persone disposte in isolamento fiduciario e/o volontario domiciliare, prive di assistenza familiare o extra-familiare. Il numero da chiamare, esclusivamente da parte di queste persone è il 331 6601621, attivo per ora dal lunedì al venerdì. Si può chiamare al mattino per prenotare la spesa, reperimento ricetta medica, acquisto di farmaci o altro, tra le 9 e le 13. Il servizio è garantito da Protezione Civile e Croce Rossa.

Un numero apposito per l’assistenza, in particolare degli anziani, era stato attivato nei giorni scorsi anche a Roscigno.