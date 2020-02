Vallo della Lucania: al via la distribuzione dei kit per la differenziata

VALLO DELLA LUCANIA. Entra nel vivo il nuovo piano di raccolta differenziata previsto dalla Sarim (leggi qui). Da lunedì 10 febbraio saranno in distribuzione i kit comprensivi di sacchi per il conferimento del secco residuo, guide, tessera per il conferimento diretto presso le isole ecologiche. Sei i punti di distribuzione, uno in ogni località del Comune, dove sarà possibile anche ottenere informazioni e chiarimenti sul servizio.

Potranno recarsi a ritirare i kit i cittadini intestatari della Tari. Sarà necessario portare con sé documenti di identità con copia del pagamento dell’ultima tassa sui rifiuti.

Questi i punti di distribuzione:

Vallo della Lucania Capoluogo

Piazza Vittorio Emanuele 26 1° piano – c/o Sede Guardi Ambientali dal lunedì al venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00

Frazione Massa

Via Antonio della Gatta – c/o Ex Edifico scolastico lunedì 24 e mercoledì 26 febbraio, dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00

Frazione Angellara

Via G. Cobellis – Sede Protezione Civile – c/o Ex Edificio scolastico giovedì 20 febbraio e venerdì 21 febbraio, dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00

Frazione Pattano

Via San Filadelfio – c/o Centro Sociale “Tommaso Di Santi” martedì 18 e mercoledì 19 febbraio, dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00

C’è tempo per il ritiro dei kit fino al primo marzo.