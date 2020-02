Prevenzione dei tumori: a Capaccio visite gratuite

CAPACCIO PAESTUM. Appuntamento con la prevenzione in Piazza Santini. Domenica 9 febbraio, dalle ore 9.00 alle ore 14.00, nella Sala Erica si terrà una Giornata di prevenzione oncologica dal tema: “Diamoci una mano contro i tumori”.

La giornata di prevenzione oncologica è una iniziativa dell’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Capaccio Paestum e dell’Associazione “Comitato 1 Hospice per Eboli”, alla quale hanno aderito anche Sodalis, Centro CSV, Servizi Volontariato per la Provincia di Salerno; La Cooperativa sociale Sassolini Bianchi; Associazione Insieme si può; Centro per l’udito; U.O. Medicina Trasfusionale; AVIS Giungano; Pretiosum Antico.

Nel corso della mattinata sono previste visite specialistiche e screening gratuiti: con il Dott. Michele Pierri, visita Urologica; La Dott.ssa Lorella Di Fabio, visita Senologica/ecografia mammaria; Il Dott. Armando Pellegrino, Screening menaloma.