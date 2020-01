Stato di calamità naturale a Roscigno per danni da maltempo

ROSCIGNO. Aumenta l’elenco dei comuni che hanno deciso di richiedere il riconoscimento dello stato di calamità naturale. L’ultimo, ma solo in ordine di tempo, è Roscigno. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Pino Palmieri, ha infatti deciso di rivolgersi a Governo e Regione affinché venga riconosciuta l’eccezionalità dell’ondata di maltempo che si è segnalata tra il 20 e il 22 dicembre. Al contempo l’appello è allo stanziamento di fondi per ripristinare i danni registrati sul territorio.

Stato di calamità naturale per i danni alla viabilità

Già altri comuni dell’interno, come Piaggine e Bellosguardo, avevano chiesto lo stato di calamità naturale. Gli amministratori avevano evidenziato in particolare le criticità determinate dalle forti piogge sulle strade del territorio. Roscigno ha subito gli stessi problemi: in particolare il maltempo ha provocato danni sulle arterie comunali San Francato – Roscigno Vecchia, Giummato – Foresta e Casalicchio.

L’appello del Comune

“La eccezionalità e la gravità della situazione venutasi a creare in un territorio a vocazione prevalentemente agricola, richiede l’adozione, da parte degli organi competenti, di provvedimenti straordinari, anche in termini di contributi e sostegni finanziari”, fanno sapere da palazzo di città.

Di qui la richiesta del riconoscimento dello stato di calamità naturale indirizzata al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, alla Regione Campania, alla Provincia di Salerno, alla Comunità Montana Alburni.